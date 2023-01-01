Фердинанд призвал признать Холанда игроком сезона в АПЛ, а Сака – лучшим молодым игроком

Рио Фердинанд считает, что лучшие игроки сезона в Премьер-лиге уже определились. «Сака уже стал лучшим молодым игроком года в Премьер-лиге… Вручите ему [этот приз] как можно скорее… И заодно, пока вы этим занимаетесь, отдайте Холанду главную награду!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».