Фердинанд призвал признать Холанда игроком сезона в АПЛ, а Сака – лучшим молодым игроком

Рио Фердинанд считает, что лучшие игроки сезона в Премьер-лиге уже определились. «Сака уже стал лучшим молодым игроком года в Премьер-лиге… Вручите ему [этот приз] как можно скорее… И заодно, пока вы этим занимаетесь, отдайте Холанду главную награду!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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