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62ИНФО | Новости Рязани

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Более 600 рязанских предпринимателей воспользовались возможностью взять кредит в Сбере с беспроцентным периодом

Более 600 рязанских предпринимателей воспользовались возможностью взять кредит в Сбере с беспроцентным периодом

Активно развивается направление беззалогового кредитования. У клиентов Сбербанка есть возможность получить кредит в сумме до 10 млн рублей без обеспечения на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели.

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