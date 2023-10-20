Более 600 рязанских предпринимателей воспользовались возможностью взять кредит в Сбере с беспроцентным периодом

Активно развивается направление беззалогового кредитования. У клиентов Сбербанка есть возможность получить кредит в сумме до 10 млн рублей без обеспечения на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели.
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