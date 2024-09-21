В России презентовали программноое обеспечение в области искусственного интеллекта

Участники демонстрационного дня Индустриального центра компетенций «Жилищно-коммунальное хозяйство» обсудили особо значимые цифровые проекты РФ и приоритетные направления сферы жилищно-коммунального хозяйства в рамках формирования единого IT-ландшафта строительной отрасли.
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