В Калужской области окончено расследование уголовного дела по факту присвоения денежных средств организации

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
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