Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Я против сегрегацииВ Петербурге масс...
  • Konstantin Петров
    Не очень понятно при чем тут ВДВ. Функции охраны объектов вполне могут выполнить Золотовские войска. ВДВ, это не стор...На аэродроме «Сев...
  • 1941-1945
    А почему УДАРЕНИЕ  Петербургские  По всей России Так заведено Сельские малокомплектные школы да и районные общеобразо...Накормить наблюда...

В Калужской области окончено расследование уголовного дела по факту присвоения денежных средств организации

Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх