А поутру они проснулись: как публичную порку в Мюнхене воспринял Евросоюз

Автор Telegram-канала ИА «Стекломой» «А поутру они проснулись. Как власти Евросоюза отреагировали на разгромную речь Джей Ди Вэнса в свой адрес? Нечто похожее мы наблюдали во время наката Трампа на пока что датскую Гренландию.
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