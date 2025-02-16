А поутру они проснулись: как публичную порку в Мюнхене воспринял Евросоюз

Автор Telegram-канала ИА «Стекломой» «А поутру они проснулись. Как власти Евросоюза отреагировали на разгромную речь Джей Ди Вэнса в свой адрес? Нечто похожее мы наблюдали во время наката Трампа на пока что датскую Гренландию.