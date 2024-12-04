Трамп попросил закрыть дело о выплате актрисе по примеру решения о сыне Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп призвал суд Нью-Йорка прекратить его дело о связи с актрисой Сторми Дэниелс, сославшись на решение главы Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера Байдена.
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