В Керчи наводят порядок на Митридатских лестницах: проход к ним закрыт до 4 мая

В Керчи ко Дню Победы приведут в порядок Митридатские лестницы. СВЯЗЬ ВРЕМЁН К 9 Мая главный символ Керчи приводят в порядок: начали очищать лестницы от плесени и налёта, а также обрабатывать архитектурные элементы специальным раствором.