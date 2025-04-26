В Керчи наводят порядок на Митридатских лестницах: проход к ним закрыт до 4 мая

В Керчи ко Дню Победы приведут в порядок Митридатские лестницы. СВЯЗЬ ВРЕМЁН К 9 Мая главный символ Керчи приводят в порядок: начали очищать лестницы от плесени и налёта, а также обрабатывать архитектурные элементы специальным раствором.
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