Политолог Минченко — о смене главы Курской области: Смирнов провалился, а Хинштейну помогут связи с силовиками

Президент Владимир Путин, говоря о регионе, отметил, что «сейчас там востребовано кризисное управление» и люди ждут помощиЭкс-глава Курской области Алексей Смирнов потерялся в кризисной ситуации, а его сменщик Александр Хинштейн выстроит коммуникацию с народом.
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