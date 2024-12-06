Политолог Минченко — о смене главы Курской области: Смирнов провалился, а Хинштейну помогут связи с силовиками

Президент Владимир Путин, говоря о регионе, отметил, что «сейчас там востребовано кризисное управление» и люди ждут помощиЭкс-глава Курской области Алексей Смирнов потерялся в кризисной ситуации, а его сменщик Александр Хинштейн выстроит коммуникацию с народом.