Четвертый патч для Hades 2 получился больше, чем ожидалось Патч 4 для Hades 2 больше...

Четвертый патч для Hades 2 получился больше, чем ожидалосьПатч 4 для Hades 2 больше, чем ожидалось, Supergiant предлагает изменения баланса и исправления ошибок, которые “мы хотели внести до нашего первого крупного обновления в конце этого года”.