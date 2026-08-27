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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Талалаев чаще бывает дисквалифицирован, чем работает. В других чемпионатах за такое могут дать до 10 матчей – футбол смотрят дети, женщины». Селюк о бане тренера «Балтики»

Футбольный агент  Дмитрий Селюк высказался о дисквалификации  Андрея Талалаева . Напомним, главный тренер «Балтики» был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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