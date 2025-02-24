Медведев дал США совет на случай визитов Зеленского: "Надо внимательно осматривать туалеты"

Царьград Фото: Roman Naumov/Globallookpress Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему Дональд Трамп невзлюбил Владимира Зеленского, и дал США совет на случай визитов главы киевского режима: "Надо внимательно осматривать туалеты".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии