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Лука Дончич приехал на игру против «Клипперс» на Chevrolet Camaro, созданной совместно с Jordan Brand

Лука Дончич приехал на игру против «Клипперс» на Chevrolet Camaro, созданной совместно с Jordan Brand

К плей-офф Лука представил новую модель кроссовок – Jordan Luka 3. В рамках промо кампании Jordan Brand оформил Chevrolet Camaro 1968 игрока, вдохновившись одной из расцветок кроссовок.

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