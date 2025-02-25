Юные хоккеисты из Казани и Челнов устроили драку после матча

Из спортивной борьбы в рукопашную — юниорский матч в Казани закончился вызовом скорой помощи. Команды из Казани и Набережных Челнов встретились на льду спортивного комплекса Баско в рамках первенства Приволжского округа.
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