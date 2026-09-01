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Politico: решение Трампа принять делегацию России на саммите G20 разозлило ЕС

Politico: решение Трампа принять делегацию России на саммите G20 разозлило ЕС

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/TASS Решение президента США Дональда Трампа допустить российскую делегацию к участию в саммите G20 в Соединенных Штатах без каких-либо ограничений вызвало недовольство у представителей Евросоюза.

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