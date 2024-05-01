Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Витушкин
    Похоже, дело Иванова становится для Президента проверкой: будет ли отмазка.«Народ взирает на...
  • Василий
    Армяне будут героически защищать свою родину, но только из безопасного далёка - из Франции, Нью-Йорка, Москвы, Красно...Почему армяне гот...
  • Владислав Владислав
    Резать, не подумав, нельзя. Озвучены разумные критерии.Путин снова обвел...

Киеву мало военного пакета от США: Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить

Киеву мало военного пакета от США: Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить

Режим Зеленского потребовал ввести войска НАТО и выступить "объединённым фронтом". В Киеве понимают, что это их единственный шанс противостоять России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot;Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить&quot;. А НАТО ЭТО НАДО?! ТАК ОНИ В УКРАИНЕ ПОЛУЧАЮТ ОГРАНИЧЕННО, А ЕСЛИ ВСЁ НАТО ВЛЕЗЕТ В ВОЙНУ С РОССИЕЙ - ТО ПРОЩАЙ ЕВРОПА!
Ответить
13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
И начнутся похороны под звёздным флагом...Надеюсь тут Россия в белых перчатках перестанет воевать...ТОСачками их...ТОСачками. и НАХхххххх
Ответить
11 час.
Fialka
хохлы сами себе противоречат, то хвастались самая сильная армия,которая защищает всю Европу от России,а теперь вдруг Нато должно защищать хохлов,позор самой &quot;сильной армии&quot;
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх