Режим Зеленского потребовал ввести войска НАТО и выступить "объединённым фронтом". В Киеве понимают, что это их единственный шанс противостоять России.
Киеву мало военного пакета от США: Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить". А НАТО ЭТО НАДО?! ТАК ОНИ В УКРАИНЕ ПОЛУЧАЮТ ОГРАНИЧЕННО, А ЕСЛИ ВСЁ НАТО ВЛЕЗЕТ В ВОЙНУ С РОССИЕЙ - ТО ПРОЩАЙ ЕВРОПА!
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
И начнутся похороны под звёздным флагом...Надеюсь тут Россия в белых перчатках перестанет воевать...ТОСачками их...ТОСачками. и НАХхххххх
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11 час.
Fialka
хохлы сами себе противоречат, то хвастались самая сильная армия,которая защищает всю Европу от России,а теперь вдруг Нато должно защищать хохлов,позор самой "сильной армии"
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11 час.
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