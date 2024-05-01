Киеву мало военного пакета от США: Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить

Владимир Соловьев

"Украина требует ввести войска НАТО. Без этого Россию не победить". А НАТО ЭТО НАДО?! ТАК ОНИ В УКРАИНЕ ПОЛУЧАЮТ ОГРАНИЧЕННО, А ЕСЛИ ВСЁ НАТО ВЛЕЗЕТ В ВОЙНУ С РОССИЕЙ - ТО ПРОЩАЙ ЕВРОПА!