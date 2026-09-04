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Мультимиллионер решил продать бизнес и стать монахом

Мультимиллионер решил продать бизнес и стать монахом

Основатель популярного в Таиланде бренда Hawell's мороженого Сирипонг Аккарасриюк объявил о намерении продать компанию и уйти в монахи .

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