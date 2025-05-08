Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Срыв парада Победы для Украины — это вопрос международного престижа России

Срыв парада Победы для Украины — это вопрос международного престижа России

Он задался вопросом, почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный. Для украинских властей 9 Мая — это вопрос международного престижа России.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Давно уже пора всем тем этим чубатым неадекватам в шароварах преподать урок адекватности за их тупейшие поступки. Особо рьяных отправить в мир иной, всех остальных, как говорят, на нары... Чтобы народ страны там не страдал от этих недоумков.
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12 час.
MB
Marina Bubon
О каком престиже страны 404 можно говорить… помойка оружейная международного масштаба … засранная паперть умалишенных… пристанище террористов и ворюг всех мастей… клоун такой смелый, потому что у него компромата на каждого , участвующего в схеме по продаже оружия- вагон и тележка🤮😡. Но к конце концов и он станет их мишенью. И тогда или галстук на шею в ванной или трибунал. Со всеми вытекающими((((
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8 час.
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