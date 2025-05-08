Давно уже пора всем тем этим чубатым неадекватам в шароварах преподать урок адекватности за их тупейшие поступки. Особо рьяных отправить в мир иной, всех остальных, как говорят, на нары... Чтобы народ страны там не страдал от этих недоумков.

MB

Marina Bubon

О каком престиже страны 404 можно говорить… помойка оружейная международного масштаба … засранная паперть умалишенных… пристанище террористов и ворюг всех мастей… клоун такой смелый, потому что у него компромата на каждого , участвующего в схеме по продаже оружия- вагон и тележка🤮😡. Но к конце концов и он станет их мишенью. И тогда или галстук на шею в ванной или трибунал. Со всеми вытекающими((((