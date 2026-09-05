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"Зеркало недели": силовики Украины зарабатывают на кол-центрах $24 млн в месяц

"Зеркало недели": силовики Украины зарабатывают на кол-центрах $24 млн в месяц

Украинские силовики зарабатывают более $24 млн в месяц на крышевании мошеннических кол-центров. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

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