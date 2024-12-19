МАГАТЭ вновь направило экспертов на АЭС Украины и Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в третий раз с начала специальной военной операции (СВО) проверяет обстановку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также на Украине на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС.