В мэрии Анапы рассказали подробности атаки украинских дронов на местную нефтебазу

В мэрии Анапы рассказали подробности атаки украинских дронов на местную нефтебазуВ ночь на 9 мая киевским режимом была совершена попытка атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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