Путин обсудил ситуацию в российской промышленности с Мантуровым и Чемезовым

Глава российского государства Владимир Путин в субботу, 11 мая, провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
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