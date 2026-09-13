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Лихачёв: Киев открыто провоцирует ядерный инцидент на Запорожской АЭС

Лихачёв: Киев открыто провоцирует ядерный инцидент на Запорожской АЭС

Бандеровский режим открыто пытается спровоцировать ядерный инцидент на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, призвавший МАГАТЭ отреагировать на действия Киева.

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