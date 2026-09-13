Бандеровский режим открыто пытается спровоцировать ядерный инцидент на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, призвавший МАГАТЭ отреагировать на действия Киева.
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