Коды ошибок газовых котлов Висман (Viessmann)

Газовые котлы Viesmann, как и любая техника, могут выдавать ошибки. В статье мастер сантехник расскажет, как по коду определить, в каком из узлов или систем агрегата произошло нарушение и своевременно исправить ситуацию, чтобы предупредить более серьезную проблему.
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