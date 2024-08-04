Коды ошибок газовых котлов Висман (Viessmann)

Газовые котлы Viesmann, как и любая техника, могут выдавать ошибки. В статье мастер сантехник расскажет, как по коду определить, в каком из узлов или систем агрегата произошло нарушение и своевременно исправить ситуацию, чтобы предупредить более серьезную проблему.