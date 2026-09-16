Коллаж Новороссии Автор: Валентин Филиппов Предполагалось, что на Россию начнут давить главные импортёры зерна, такие как Индия, Китай, Северная Африка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Смелость испарила...
- «Заключайте союзы...
- «Это не люди, а п...
Если отбросить все "громкие заявления" политиков, рассчитанные на своих граждан, то вряд ли кто на Западе (кроме "клинических русофобов") верил в реализацию плана "принуждения России" к миру посредством 40-ка дневных ударов вглубь территории по НПЗ и терактам по гражданским объектам.
Оценить урон для экономики Украины вследствие ответных массированных ударов можно будет весной 2027 года. А пока на Западе размышляют - продолжить эскалацию вооружённого противостояния, или это уже может перерасти в прямое боестолкновение. Единичные удары "баллистикой" нам следует ожидать, значит в ответ - удары "Орешником"?
Смерть бандеросрани!
Апофеоз статьи,- как принуждение России к победе! А что верно! Сами мы запрягали ,а вот они помогли поехать!