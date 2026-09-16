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Морская блокада абсолютна, небо закрыто, любое производство остановлено, страна разваливается

Морская блокада абсолютна, небо закрыто, любое производство остановлено, страна разваливается

Коллаж Новороссии Автор: Валентин Филиппов Предполагалось, что на Россию начнут давить главные импортёры зерна, такие как Индия, Китай, Северная Африка.

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Игорь Кузнецов

Если отбросить все "громкие заявления" политиков, рассчитанные на своих граждан, то вряд ли кто на Западе (кроме "клинических русофобов") верил в реализацию плана  "принуждения России" к миру посредством 40-ка дневных ударов вглубь территории по НПЗ и терактам по гражданским объектам.
Оценить урон для экономики Украины вследствие ответных массированных ударов можно будет весной 2027 года. А пока на Западе размышляют - продолжить эскалацию вооружённого противостояния, или это уже может перерасти в прямое боестолкновение. Единичные удары "баллистикой" нам следует ожидать, значит в ответ - удары "Орешником"?