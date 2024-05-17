Минниханов: : Мы придаем огромное значение развитию торгово-экономических контактов с мусульманскими странами

Татарстан придает огромное значение развитию торгово-экономических связей с мусульманскими государствами, как отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с делегацией Организации исламского сотрудничества.
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