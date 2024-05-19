Еще недавно все мы смеялись над Парижем по поводу того, что столицу Франции заполонили клопы. Но как выясняется, Москва не слишком далеко ушла в этом плане, и “поголовье” этих паразитов стремительно увеличивается в российской столице … В прошлом году в Париже остро встала проблема клопов.
Пока все смеялись над Парижем, клопы начали атаковать Москву
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А Кудасов
А в Питере что клопов не стало? Как? Питер и без клопов?
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13 час.
Михаил
Завозят клопов не только мигранты, но и те, кто посещая Францию, живут в гостиницах - туристы. Оттуда и привозят всякие заразы - ковид, клопов, а те и размножаются. Живу в своём доме, ни тараканов ни клопов, слава богу, нет, (не выживают они в частных домах на морозе) только паучки, но они только пользу приносят - мух и комаров уничтожают. А если завелись клопы - только мебель сжигать, другого выхода нет.
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13 час.
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