Пока все смеялись над Парижем, клопы начали атаковать Москву

Михаил

Завозят клопов не только мигранты, но и те, кто посещая Францию, живут в гостиницах - туристы. Оттуда и привозят всякие заразы - ковид, клопов, а те и размножаются. Живу в своём доме, ни тараканов ни клопов, слава богу, нет, (не выживают они в частных домах на морозе) только паучки, но они только пользу приносят - мух и комаров уничтожают. А если завелись клопы - только мебель сжигать, другого выхода нет.