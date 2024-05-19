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  • Михаил
    Завозят клопов не только мигранты, но и те, кто посещая Францию, живут в гостиницах - туристы. Оттуда и привозят всяк...Пока все смеялись...
  • А Кудасов
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  • федор
    Рыжее ублюдочное чмо!!!!!Чубайс готовит «д...

Пока все смеялись над Парижем, клопы начали атаковать Москву

Пока все смеялись над Парижем, клопы начали атаковать Москву

Еще недавно все мы смеялись над Парижем по поводу того, что столицу Франции заполонили клопы. Но как выясняется, Москва не слишком далеко ушла в этом плане, и “поголовье” этих паразитов стремительно увеличивается в российской столице … В прошлом году в Париже остро встала проблема клопов.

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Комментарии
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А Кудасов
А в Питере что клопов не стало? Как? Питер и без клопов?
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13 час.
Михаил
Завозят клопов не только мигранты, но и те, кто посещая Францию, живут в гостиницах - туристы. Оттуда и привозят всякие заразы - ковид, клопов, а те и размножаются. Живу в своём доме, ни тараканов ни клопов, слава богу, нет, (не выживают они в частных домах на морозе) только паучки, но они только пользу приносят - мух и комаров уничтожают. А если завелись клопы - только мебель сжигать, другого выхода нет.
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13 час.

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