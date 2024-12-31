Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских БПЛА:25 БПЛАсбиты над территорией Брянской области, 17 БПЛА – над территорией Республики Крым, 11 БПЛА– над территорией Краснодарского края, 10 БПЛА – над территорией Смоленской области, Читать подробнее>>> .
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