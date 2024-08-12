Михаил Бутылкин назначен новым министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области

В Правительстве Саратовской области 13 августа начнутся кадровые перестановки. Губернатор Роман Бусаргин принял решение назначить нового министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства - им стал Михаил Бутылкин.
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