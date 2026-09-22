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Татар-информ

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От школьной скамьи к профессии: в Казани открыли два СИБУР-класса

От школьной скамьи к профессии: в Казани открыли два СИБУР-класса

В Казани открыли два новых СИБУР-класса – в гимназии №107 «Открытие» и Инженерном лицее КНИТУ-КАИ. В них будут учиться 60 старшеклассников.

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