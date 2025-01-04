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Как в России, Белоруссии и Казахстане решалась проблема «транзита власти»

Как в России, Белоруссии и Казахстане решалась проблема «транзита власти»

Судя по риторике второго президента Казахстана, он считает первопричиной массовых беспорядков января 2022 года, когда пришлось вводить миротворцев ОДКБ, политические сигналы от первого президента, который публично дал понять, что готов вернуться.

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