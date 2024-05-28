В Мичуринске задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 80 тысяч рублей

В Мичуринске задержали курьера мошенников, который обманул 83-летнюю пенсионерку. Пожилой женщине позвонил неизвестный и под предлогом помощи родственнице, попавшей в ДТП, завладел её личными сбережениями в сумме 80 тысяч рублей.