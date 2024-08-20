Спасатели провели "уроки безопасности" для школьников в детских лагерях Нижегородской области

Во время летних каникул сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области провели серию "уроков безопасности" для воспитанников детских лагерей региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии