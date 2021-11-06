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Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник

Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Выслать мигрантов, дать арабам европейские имена, запретить ислам и вернуть мужчинам право "хлопать женщин по пышным ягодицам" — такова политическая программа писателя и журналиста Эрика Земмура.

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