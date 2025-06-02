Минтранс: новые поправки в ПДД исключат необоснованный непропуск спецтранспорта

Проект поправок в правила дорожного движения (ПДД), обязывающий водителей перестраиваться на соседнюю полосу при движении спецтранспорта, не предусматривает введения новых категорий машин, имеющих "мигалки".
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