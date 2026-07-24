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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о Брылине в «Динамо» Минск: «Мощное подписание. В команде много англоязычных игроков, с которыми у Сергея должно получиться найти общий язык»

Бывший форвард сборной России Максим Рыбин высказался о назначении  Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

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