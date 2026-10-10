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Вести Севастополь

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Топливо на 11 октября в Севастополе: что меняется на «ТЭС» и «АТАН»

Топливо на 11 октября в Севастополе: что меняется на «ТЭС» и «АТАН»

Важная информация по заправке топливом на завтра.Важная информация по заправке топливом на завтра. АЗС «ТЭС»АИ-98, ДТ и ДТ NP — в свободной продаже по наличию, круглосуточно и без ограничений по лимиту.

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