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Вера Васильева десятилетиями винила себя в бездетности, а правду знал её муж — и молчал

Вера Васильева десятилетиями винила себя в бездетности, а правду знал её муж — и молчал

Вера Васильева выходила на сцену до последних месяцев — народная артистка СССР, лицо Театра сатиры. Но за этой долгой и громкой жизнью десятилетиями тлела одна тихая рана.

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