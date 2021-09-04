Berg PRESS

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Поповкина
    Кто мешает посольству США в Киеве лично выехать в зону конфликта и на месте посмотреть и разобраться кто и откуда об...США потребовали о...
  • sergey shpagin
    все слизано с братьев райт: фюзеляж, крылья, хвост, кабина. в любом самолете при желании можно найти плагиат. потому,...Советский МиГ-15 ...
  • Дмитрий Фактурович
    Пойдете вы на хер при любом раскладе.Украина будет тре...

Глава Минприроды Козлов: ежегодный ущерб от наводнений достигает 75 миллиардов рублей

Глава Минприроды Козлов: ежегодный ущерб от наводнений достигает 75 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх