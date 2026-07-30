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Люзенков о селекции «Сибири»: «Прошерстили внешний рынок, досконально изучили Elite Prospects. Легионер сказал: «Вы мне предлагаете практически в три раза больше, но я поеду в Швейцарию»

Главный тренер « Сибири » Ярослав Люзенков , говоря о селекции команды, рассказал о трудностях в контексте приглашения иностранных хоккеистов.

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