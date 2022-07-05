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Песок сквозь пальцы: трансферы в РПЛ

Песок сквозь пальцы: трансферы в РПЛ

Трансферное лето — излюбленная пора клубов, когда можно потратиться на новых, нужных игроков, или заработать на продаже тем, у кого есть нужные суммы.

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