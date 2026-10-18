Певец Сосо Павлиашвили рассказал о том, как его дети ласково называют его: сын Леван зовет его "мама" в грузинском значении "отец", дочь Елизавета — "паханчик", а Сандра — "папочка".
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