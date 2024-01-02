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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карло Анчелотти: «Перес сохраняет мотивацию и любовь к «Реалу». У него есть четкие представления о будущем клуба, который находится в очень надежных руках»

Карло Анчелотти: «Перес сохраняет мотивацию и любовь к «Реалу». У него есть четкие представления о будущем клуба, который находится в очень надежных руках»

Функционер занимает пост президента клуба с 2009 года. Также он руководил им с 2000 по 2006 годы. «Флорентино Перес сохраняет мотивацию и любовь к команде.

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