«Превосходящая мощь». Манёвры ВС России вызвали шок в СМИ

Россия стремится разгромить Украину, используя превосходство в силе, пишет The National Interest. «Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, отправляя в бой превосходящие силы, включая танки, артиллерию и беспилотники», — говорится в материале.
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