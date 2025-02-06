Вынужденные меры: «помогайки» ставят под удар безопасность приморцев

В Приморье «помогаечной» проблеме уделяется все больше внимания со стороны как надзорных органов, так и исполнительной власти, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма Приморского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии