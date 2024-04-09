Telegram продолжает набирать популярность в России, что подтверждают новые данные Mediascope. В марте суточная аудитория Telegram впервые превысила 60 млн человек и составила 60,6 млн человек, что на 1% больше, чем в феврале этого года.
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