Рак боится этих овощей как огня: достаточно включить их в рацион

Смертельное заболевание можно предотвратить при приеме определенных овощей.Ученые из Ирландии, Великобритании и Китая нашли продукты, при употреблении которых значительно снижается риск развития рака кишечника.
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