Логика обстоятельств сильнее логики намерений

Самое весёлое занятие, как на мой вкус, в эти дни – это читать либеральных «политологов» (ни у кого из них нет политологического образования, но когда это кого из них смущало?).
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