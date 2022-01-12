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Логика обстоятельств сильнее логики намерений

Логика обстоятельств сильнее логики намерений

Самое весёлое занятие, как на мой вкус, в эти дни – это читать либеральных «политологов» (ни у кого из них нет политологического образования, но когда это кого из них смущало?).

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