«Тёща»: Давай поменяемся!

Новый 2024 год в российском прокате начался практически за месяц до календарного: в конце ноября комедия «Тёща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, которые под не прекращающихся по телевизору «Чародеев» и «Иронию судьбы» неожиданно меняются телами и, соответственно, ролями.