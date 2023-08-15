OSW: главный враг украинской армии — коррупция и разгильдяйство на самом высоком уровне Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Тотальная коррупция в ВСУ — одна из главных проблем киевского режима, с которой ни Зеленский, ни Залужный ничего поделать не могут.
Внезапно найдена ахиллесова пята ВСУ — и это не отсутствие F-16
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Вадим Сиражев
Вспомним, как жестко наказали Сердюкова и чем он сейчас заведует?
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2 час.
Вадим Сиражев
В таганроге директор Таганрогского литейного завода после открытия дела на 700 миллионов! сбежал в Турцию. И всё. Кто его теперь найдет?
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2 час.
Вадим Сиражев
Генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Андрей Гурулев возмутился пропажей обмундирования для военнослужащих, поскольку, по его словам, в пунктах приема личного состава хранилось 1,5 млн комплектов, а сейчас форма куда-то «испарилась». В своем Telegram-канале он подчеркнул, что нехватку формы по какой-то причине никто объяснить не может. а МО избавилось от скверны - в конце сентября Булгакова освободили от должности замминистра обороны РФ. И всё. Не судить же пенсионера за какие-то украденные миллиарды
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2 час.
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