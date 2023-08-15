Внезапно найдена ахиллесова пята ВСУ — и это не отсутствие F-16

В таганроге директор Таганрогского литейного завода после открытия дела на 700 миллионов! сбежал в Турцию. И всё. Кто его теперь найдет?

Вадим Сиражев

Генерал-лейтенант в отставке и депутат Госдумы Андрей Гурулев возмутился пропажей обмундирования для военнослужащих, поскольку, по его словам, в пунктах приема личного состава хранилось 1,5 млн комплектов, а сейчас форма куда-то «испарилась». В своем Telegram-канале он подчеркнул, что нехватку формы по какой-то причине никто объяснить не может. а МО избавилось от скверны - в конце сентября Булгакова освободили от должности замминистра обороны РФ. И всё. Не судить же пенсионера за какие-то украденные миллиарды