Ротенберг объяснил поражение СКА наличием в составе «Куньлуня» Якупова

За пекинский клуб играет «много сильных ребят» Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что пекинский «Куньлунь» сумел обыграть петербургский клуб благодаря в том числе наличию в составе команды первого номера драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Наиля Якупова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии